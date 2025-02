Bahia estreia pelo profissional do Corinthians e vira mais uma opção para Ramón: "Momento maravilhoso"

O volante Luiz Gustavo Bahia fez sua estreia como jogador profissional do Corinthians no último sábado, no empate em 2 a 2 com a Portuguesa, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O jogador foi acionado no segundo tempo, substituindo Alex Santana, e aproveitou os minutos concedidos por Ramón Díaz para mostrar à comissão técnica de que pode ser útil ao Corinthians na temporada de 2025.

"Feliz demais por estrear no profissional e ainda mais com a camisa do Corinthians, que é o meu clube de coração e onde estou desde os 10 anos. Agradeço a Deus, à minha família e aos meus empresários por todo apoio, uma sensação inexplicável, só Deus sabe o quanto eu sofri para viver esse momento maravilhoso em minha vida! É só o começo de muito que está por vir!", escreveu Luiz Gustavo Bahia em suas redes sociais após a estreia.