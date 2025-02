Às vésperas de estreia na Libertadores, Corinthians tem disputa na lateral esquerda em aberto

O Corinthians estreia na Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Universidad Central, na Venezuela, pela segunda fase preliminar do torneio. Às vésperas do duelo, o técnico Ramón Díaz ainda não definiu seu titular na lateral esquerda da equipe, mantendo a disputa em aberto.

No último sábado, contra a Portuguesa, Bidu ganhou uma oportunidade como titular, já que Ramón Díaz escalou um time alternativo, poupando os principais nomes do elenco, e foi quem abriu o placar para o Corinthians no Pacaembu.

Hugo, porém, tem sido a primeira opção na lateral esquerda do Corinthians. Ele foi o titular nos principais jogos da temporada, como nos clássicos contra Palmeiras e Santos, depois de Bidu começar jogando contra o São Paulo, justamente o duelo em que a equipe foi derrotada pela última vez.