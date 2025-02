Após série de jogos do São Paulo, Alisson critica calendário: "Não tem tempo para treinar"

O time são-paulino somou apenas três dos doze pontos disputados no período longe de casa. Além do empate com o Palmeiras, a equipe também ficou na igualdade contra Velo Clube e Inter de Limeira e perdeu para o RB Bragantino. Apesar disso, o Tricolor conquistou a vaga para as quartas de final do Paulista, e agora busca se manter na primeira posição do Grupo C.

"Sem dúvida nenhuma valorizar a equipe que entrou hoje. A gente vem de uma sequência bastante cansativa, não somente físico, mas também emocional pelos resultados que a gente queria e não aconteceram. Valorizar a equipe pela postura que tivemos hoje. Não é fácil jogar aqui contra o Palmeiras, é uma equipe dificílima, tem a questão do gramado, então envolve muitas coisas. A gente veio com o objetivo de conquistar os três pontos para que a gente pudesse, com esse jogo a menos que tínhamos, poder se distanciar um pouco do Novorizontino, para conquistar nosso segundo objetivo, que é se classificar em primeiro do nosso grupo", disse o camisa 25.

O São Paulo lidera o Grupo C do Estadual, com 16 pontos, quatro a mais que o vice-líder Novorizontino. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, pela 11ª rodada. A bola rola no Morumbis a partir das 21h35 (de Brasília).