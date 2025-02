Apesar da vitória do Fluminense, Mano Menezes destaca chances perdidas: "meio feliz"

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu, neste domingo, por 2 a 0, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Apesar do resultado, o técnico Mano Menezes não estava completamente satisfeito e disse que a equipe deveria ter marcado mais gols.

"A gente sai feliz com a vitória, porque é um resultado que nos aproxima dos quatro que vão passar. Mas a gente sai só meio feliz com a outra parte, porque criou oportunidades para fazer mais gols. Já criou no primeiro tempo, na minha opinião. Depois do 1 a 0, tivemos três oportunidades de ouro para fazer o segundo. Fizemos no final, mas poderíamos ter feito antes. No segundo tempo, também podíamos ter feito. Insistimos no intervalo sobre isso. Às vezes é algo que ainda falta na equipe", disse Mano Menezes.