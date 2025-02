Análise: São Paulo volta a apresentar problemas técnicos, mas segura Palmeiras fora de casa

E quando a defesa não conseguiu segurar o ataque do Palmeiras, Rafael entrou em ação. O goleiro fez uma grande defesa no segundo tempo, em um cabeceio de Flaco López que foi a melhor chance do Verdão no clássico, e evitou o gol do rival. As jogadas pelo alto, inclusive, voltaram a ser problema para o São Paulo. Além do lance citado, a equipe também viu o próprio atacante argentino e o zagueiro Gustavo Gómez cabecearem bolas para fora. Por sorte, elas não entraram.

Contudo, é preciso mencionar também o jogo ruim do São Paulo com a bola. Apesar do bom comportamento tático, os jogadores não conseguiram realizar boas tramas ao longo da partida, errando passes bobos e devolvendo a posse para o Palmeiras em diversas ocasiões. A melhor chance da equipe passou mais pela habilidade individual de Lucas, que aproveitou vacilo de Mayke, invadiu a grande área e bateu para grande defesa de Weverton. O camisa sete, inclusive, iniciou o Choque-Rei no banco, assim como Oscar. A ausência dos jogadores, principais articuladores de jogadas da equipe, também influenciou na pouca criatividade do time para tirar o zero do placar.

Apesar disso, o time tem que comemorar o resultado, já que conquistou o primeiro objetivo na temporada. Com o empate, a equipe chegou a 16 pontos e se garantiu no mata-mata do Estadual. O Noroeste, terceiro colocado do Grupo C, possui nove pontos a menos e não pode alcançar o Tricolor na tabela.

Agora a equipe busca melhorar a classificação na tabela geral e assegurar a liderança de sua chave. Nesta quarta-feira, o Tricolor encara a Ponte Preta, no Morumbis, às 21h35 (de Brasília), pela 11ª rodada. No entanto, para conseguir o objetivo, o São Paulo, que não vence há quatro jogos, precisa jogar mais para dar uma resposta à sua torcida.