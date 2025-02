Zubeldía toma terceiro amarelo e desfalca o São Paulo contra a Ponte Preta

O São Paulo não poderá contar com o técnico Luis Zubeldía no confronto contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. O treinador argentino tomou seu terceiro cartão amarelo no Estadual neste domingo, no empate sem gols contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e está suspenso.

O técnico são-paulino foi advertido pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza aos 39 minutos do primeiro tempo do Choque-Rei, após reclamar com a assistente Neuza Ines Back, que havia assinalado na hora um impedimento do atacante Calleri.

Sem Zubeldía, quem deve comandar o São Paulo contra a Ponte Preta é o auxiliar técnico Maxi Cuberas. Ele, inclusive, também foi advertido com um amarelo durante o clássico contra o Palmeiras.