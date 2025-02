Zubeldía explica saídas de Lucas e Oscar do time titular do São Paulo contra o Palmeiras: "Planejamento"

Neste domingo, o São Paulo empatou o clássico com o Palmeiras em 0 a 0, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Antes do jogo, o técnico Luis Zubeldía decidiu tirar a dupla Lucas e Oscar, dois dos principais jogadores da equipe, do time titular.

O treinador argentino explicou que a decisão foi tomada de acordo com o planejamento realizado para controlar os minutos dos jogadores. Ambos os atletas jogaram os 90 minutos dos últimos dois jogos do Tricolor, ocorridos em Brasília, contra Velo Clube e Inter de Limeira. De acordo com o técnico, Oscar lida com um inchaço. Já Lucas não iniciou jogando por opção de Zubeldía, que acreditou que seria incorreto colocar o camisa sete em campo.

"Acredito que tivemos coragem de tirar dois jogadores importantes. Foi uma questão de planejamento, de cargas, assim como em outro momento saíram Calleri, Luciano e outros jogadores. Nós priorizamos o planejamento. Neste caso, com dois jogadores que haviam jogados 90 minutos nos últimos dois jogos em Brasília. Oscar tinha ou tem um inchaço, uma dor. No caso do Lucas, um jogador explosivo que jogou dois jogos seguidos, me parecia incorreto colocá-lo hoje", disse Zubeldía, em coletiva após o Choque-Rei.