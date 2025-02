Wesley nega desrespeito e comenta firula que gerou confusão em Flamengo x Vasco

Sobre a confusão, eu não sou de desrespeitar. É aquilo. Futebol todo mundo sabe dar um passe virando a cara. Todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é desrespeitar. É futebol. Eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz, só que Coutinho achou que foi desrespeito. Sou fã dele, já vi jogando pela Seleção. Ele tem vários passes virando a cara também e quando acontece com ele, porque perdeu, veio descontar em mim, mas eu fujo de confusão, sou tranquilo. Desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Só que é isso. E muito feliz pela vitória", afirmou, ao Premiere.

E a felicidade também se expressa em forma de brincadeira. Isso pelo passe para o gol de Everton Cebolinha.

"A gente faz uma brincadeira desde o ano passado. A gente sempre brinca um com o outro: 'E hoje, vai ter gol?' Se eu der assistência, é PIX. Foi essa a brincadeira, mas ele está me devendo", brincou Wesley.

Com a vitória deste sábado, o Flamengo garantiu vaga na semifinal do Carioca. O Rubro-Negro é o líder da Taça Guanabara, com 20 pontos. Na próxima rodada ? a última da fase de classificação ?, o Fla enfrenta o Maricá, sábado, no Maracanã.