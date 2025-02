Vitória vence Jequié e confirma classificação para as semifinais do Baiano

O Vitória venceu o Jequié por 2 a 0 neste domingo, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Leão confirmou sua classificação para as semifinais do Estadual, já que não possui mais chance de ficar de fora dos quatro primeiros colocados.

Agora, na última rodada da primeira fase, o Vitória tentará confirmar a ida para as semifinais como dono da melhor campanha. Para isso, basta um simples triunfo sobre o Atlético-BA, fora de casa, no próximo sábado, ou um empate, se o Bahia perder para o Juazeirense.

O jogo