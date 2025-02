Veja o que o Palmeiras precisa para entrar na zona de classificação ao mata-mata do Paulista

O Palmeiras está fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas, isso pode mudar nesta rodada. O Verdão enfrenta o São Paulo neste domingo, pela décima rodada do Estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe alviverde entra em campo estando na terceira posição do Grupo D, com 16 pontos, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, que têm 19 pontos e estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Desse modo, caso vença o São Paulo, o Verdão pode assumir a vice-liderança da chave.

Alcançando os 19 pontos, a equipe iguala a pontuação da Macaca e número de vitórias, mas a ultrapassa em saldo de gols, segundo critério de desempate No momento, o saldo do Verdão é de oito contra cinco da Ponte. O time de Campinas tropeçou contra o Botafogo-SP, neste sábado, empatando sem gols em duelo que aconteceu no Moisés Lucarelli.