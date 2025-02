Vegetti critica o primeiro tempo do Vasco na derrota para o Flamengo

O Vasco perdeu para o Flamengo por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O rival foi amplamente superior no primeiro tempo. O Gigante da Colina melhorou na etapa final, mas foi castigado no fim e levou o segundo gol. O atacante Vegetti criticou a atuação do time.

"Acho que o primeiro tempo foi muito ruim. A gente tem de ter muita autocrítica. No primeiro tempo, a gente jogou sem vergonha. No segundo tempo, a gente melhorou, mas não foi o suficiente. Eles têm um time muito qualificado. A gente fez um grande esforço, mas tem de seguir trabalhando, temos de ser humildes, temos de trabalhar mais, tem de ter mais sacrifícios e temos de melhorar muito", afirmou, ao "Premiere".

No primeiro tempo, o Vasco ficou encurralado pelo Flamengo e praticamente não ameaçou o rival, que fez 1 a 0 com Bruno Henrique. Na etapa final, o Gigante da Colina teve outra postura e melhorou em campo. Vegetti, inclusive, acertou o travessão. Contudo, o time não aproveitou o bom momento e, no fim, levou o segundo gol, marcado por Everton Cebolinha.