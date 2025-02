Torcida vaia Palmeiras e protesta contra Leila Pereira e Anderson Barros após empate no Choque-Rei

Com este resultado, o Palmeiras se mantém fora da zona de classificação às quartas de final do Estadual. O Verdão fica com 17 pontos, na terceira posição do Grupo D, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, que têm 22 e 19 pontos, respectivamente.

Dessa forma, o Verdão não depende mais só de si para avançar. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP, pela 11ª rodada da competição. A bola rola no Allianz Parque, a partir das 19h30 (de Brasília).

A campanha do Palmeiras no Estadual conta com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota.