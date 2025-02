Técnico do Barcelona vê Bellingham "desrespeitoso" em expulsão e almeja liderança

O meia inglês, por sua vez, negou ter insultado o árbitro no empate do Real Madrid com o Osasuna, jogo em que foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo. Bellingham afirmou estar expressando sua frustração consigo mesmo e não com o árbitro José Muniera Montero.

Barcelona pode assumir a liderança

Em caso de triunfo sobre o Rayo Vallecano, o Barça se torna o novo líder do Espanhol. Isso porque a equipe do brasileiro Raphinha se igualaria ao número de pontos do Real Madrid (51), no entanto se sobressairia pelo primeiro critério de desempate - o confronto direto. No primeiro turno, os catalães bateram os merengues pelo placar de 4 a 0.