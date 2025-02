São Paulo tem Lucas e Oscar na reserva, e Palmeiras vai com Flaco López titular; veja escalações

Palmeiras e São Paulo estão definidos para o clássico que acontece neste domingo pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília).

Zubeldía optou por deixar Lucas Moura e Oscar no banco e escalar três zagueiros. Enquanto ABel optou por manter Emiliano Martínez com a vaga no meio, e Estêvão no banco. Flaco López segue como titular.

O técnico Abel Ferreira escalou o Palmeiras com: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Flaco López.