São Paulo empata com Palmeiras, mantém rival fora da zona de classificação e avança no Paulista

Neste domingo, Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Ao fim da partida, a torcida palmeirense no estádio vaiou a equipe na saída do gramado e protestou contra dirigentes.

Com este resultado, o Tricolor se garante nas quartas de final do Estadual e fica com 16 pontos, na liderança do Grupo C. Enquanto o Palmeiras, com 17, segue na terceira posição do Grupo D, fora da zona de classificação ao mata-mata, a dois pontos da Ponte Preta e a cinco do São Bernardo.

Agora, o Palmeiras passa a focar no Botafogo, seu adversário pela 11ª rodada do Estadual. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O São Paulo, por sua vez, duela com a Ponte Preta, na quarta-feira, a partir das 21h35, no Morumbis.