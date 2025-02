São Bernardo ganha do Guarani, e Santos pode liderar grupo do Paulistão

Boa trama pela direita para Guilherme Queiroz abrir o placar!#PaulistãoSicrediÉdoBrasil #Betano pic.twitter.com/fCpix4oIFM

? Paulistão (@Paulistao) February 16, 2025

Com 11 pontos, o Guarani lidera a chave, mas pode ser ultrapassado pelo Santos, que encara o Água Santa às 20h30 (de Brasília) deste domingo, na Vila Belmiro. O São Bernardo, por sua vez, tem 22 pontos e figura na ponta do Grupo D.

O Guarani retorna aos gramados nesta quarta-feira para enfrentar o Velo Clube, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 19h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro. Pela mesma competição, o São Bernardo encara a Portuguesa na quinta, às 21h35, no Pacaembu.

Após um primeiro tempo sem gols, o São Bernardo voltou com mais intensidade para a etapa final e, aos 4 minutos, abriu o placar com Guilherme Queiróz. O Guarani, abalado com o gol, não conseguiu impor o mesmo ritmo do início do jogo.

O São Bernardo chegou a balançar as redes novamente aos 40 minutos, mas o VAR anulou o lance. O Guarani, em busca do empate, até cresceu nos minutos finais, o que não foi suficiente para evitar a derrota.