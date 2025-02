Rafael elogia trabalho defensivo contra o Palmeiras e projeta próximos jogos do São Paulo no Paulista

O São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Craque do jogo, Rafael elogiou o trabalho defensivo da equipe, que sofreu com bolas áreas.

O goleiro do Tricolor fez uma grande defesa no segundo tempo, em um cabeceio forte de Flaco López, e foi eleito o melhor jogador da partida pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Ele ressaltou que o clube queria a vitória, mas destacou a importância do resultado.

"Falando sobre o lance, a gente sabe o quanto o time do palmeiras é forte na bola área. Grandes cabeceadores, o Flaco é um deles. Bola muito rápida, tive que pegar na velocidade, porque foi uma jogada muito rápida. Acredito que fizemos um bom jogo, é muito difícil jogar aqui contra o Palmeiras. Fizemos defensivamente um grande jogo, soubemos nos defender, anular o ataque do Palmeiras. É claro que estamos em uma pré-temporada, caminhando em um campeonato tão difícil que é o Paulista. Nós teremos ajustes, vai ser difícil ajustar de um jogo para o outro, sendo que a gente jogou três jogos em uma semana. Fico feliz pela gente ter saído sem levar gols. Claro que queríamos a vitória, mas nós vamos continuar trabalhando para evoluir, fazer grandes correções e chegar ainda mais forte para a fase final do campeonato", disse o goleiro, após a partida.