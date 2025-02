Neymar volta a marcar, Santos vence o Água Santa e lidera grupo do Paulistão

O jogo seguinte do Santos será contra o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no novamente na Vila. Já o Água Santa vai receber a Inter de Limeira no mesmo dia, às 18h30.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado na Vila Belmiro. Aos 10 minutos, o Peixe teve sua primeira investida com chute de fora da área de João Schmidt que foi desviado e perdeu direção. Aos 13, Neymar costurou jogada por dentro com Soteldo e foi derrubado dentro da área. O próprio camisa 10 converteu a penalidade para abrir o placar e marcar seu primeiro gol desde o retorno ao Santos.

Aos 26 minutos, o Santos ampliou com Thaciano. Guilherme fez jogada pela esquerda, cruzou, a defesa adversária se atrapalhou e o camisa 16 completou para o fundo das redes sem dificuldades.

Após momentos de pressão do Santos, o Água Santa cresceu na partida e passou a ocupar o campo de ataque. Aos 43 minutos, os visitantes descontaram com Netinho, em arremate no ângulo de fora da área.

Segundo tempo