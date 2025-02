Mauricio sente dores no ombro e é substituído no Palmeiras no início do clássico contra o São Paulo

O Palmeiras ganhou um desfalque logo cedo no clássico contra o São Paulo, na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pelo Paulistão. O meio-campista Mauricio sentiu dores no ombro direito e precisou ser substituído logo aos três minutos do primeiro.

Com um minuto de jogo, Mauricio se chocou com o zagueiro Ruan, do São Paulo, e logo caiu no gramado segurando o ombro direito. Após o atendimento médico, o camisa 18 precisou ser substituído e deu lugar para Estêvão.