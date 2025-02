Luisa Stefani e norte-americana avançam às oitavas do WTA 1000 de Dubai

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 28ª do mundo, estreou com vitória, neste domingo, no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, um dos maiores eventos do mundo. A paulistana e a norte-americana Bethanie Mattek Sands, ex-número 1 do mundo, derrotaram a dupla da espanhola Cristina Bucsa e da japonesa Miyu Kato por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 10-4.

"Ótima virada. Não começamos bem, mas ficamos tranquilas e com energia alta para iniciar bem o segundo set e trazer o momento para o nosso lado. A Bethanie é muito experiente e tem uma boa energia e competitividade, independentemente do placar, o que nos ajudou a ser pacientes para virar o jogo e terminar jogando bem", disse Luisa.

Agora, elas vão enfrentar, nas oitavas de final, a parceria vencedora do jogo entre as cabeças de chave 8, a russa Irina Khromacheva e a cazaque Anna Danilina, e as também russas Anastasia Potapova e Yana Sizikova, duelo que está marcado para esta segunda-feira.