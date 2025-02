Judocas brasileiros perdem para japoneses e ficam com a prata no Grand Slam de Baku

Neste domingo, o Brasil faturou duas medalhas de prata no Grand Slam de Judô de Baku, no Azerbaijão. Marcelo Fronckowiak e Leonardo Gonçalves perderam para os japoneses Sanshiro Murao e Dota Arai, respectivamente, ficando no segundo lugar do pódio.

Aos 24 anos, Marcelo disputou sua primeira final de Grand Slam, no peso médio (90 kg). Ele bateu o alemão Fabian Kansy nas oitavas de final e, na sequência, passou pelo neutro Ikhvan Edilsultanov e pelo holandês Frank De Wit.

Na decisão, Marcelo acabou derrotado por Sanshiro Murao, vice-campeão olímpico em Paris 2024, que conseguiu anotar um waza-ari e imobilizar o brasileiro por mais de dez segundos.