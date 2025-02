João Fonseca vence Cerundolo em Buenos Aires e se torna o brasileiro mais jovem a ganhar um torneio ATP

O primeiro set foi bastante equilibrado e sob forte sol em Buenos Aires. João Fonseca e Francisco Cerundolo travaram uma disputa acirrada no saibro argentino. Ambos tiveram seus primeiros serviços quebrados até que no sétimo game o brasileiro voltou a conquistar um breakpoint, fato que o permitiu, posteriormente, fechar a parcial em 6/4.

No segundo set, João Fonseca permaneceu focado, quebrando novamente o saque do rival argentino no quinto game e confirmando o serviço seguinte para abrir 4 a 2 e ficar muito confortável na partida.

A partir de então ambos os tenistas foram confirmando seus serviços até que João Fonseca sacou para o título do ATP de Buenos Aires. A pressão neste momento da partida, porém, parece ter afetado o brasileiro, que não conseguiu ter a mesma eficiência e sofreu o breakpoint, vendo Cerundolo deixar tudo igual.

Só que Fonseca reagiu rápido e tratou de devolver a quebra no game seguinte, abrindo 6 a 5 e novamente sacando para o título. O mental do brasileiro, entretanto, pesou de novo, e ele acabou amargando mais uma quebra de Francisco Cerundolo, que incendiou a arena em Buenos Aires levando o jogo para o tie-break.

No tie-break, João Fonseca, enfim, conseguiu neutralizar seu psicológico, confirmando seus três primeiros saques, quebrando o primeiro serviço de Cerundolo e abrindo 4 a 1. Mais confiante, o brasileiro chegou a abrir 6 a 1 e, assim, precisou apenas quebrar mais um saque do argentino para se sagrar campeão do ATP 250 de Buenos Aires aos 18 anos.