Hoffenheim vence Werder Bremen e abre vantagem da zona de rebaixamento do Alemão

Neste domingo, no Weserstadion, o Hoffenheim conquistou um importante resultado, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe, fora de casa, venceu o Werder Bremen, por 3 a 1. Nsoki (contra) marcou o único gol dos mandantes, enquanto Anton Stach, Tom Bischof e Orban deixaram para os visitantes.

Desta maneira, o Hoffenheim, atualmente na 15ª colocação, com 21 pontos, abriu sete pontos em relação ao Heidenheim, que está em 16º e abre o Z3 do Alemão. Por sua vez, o Werder Bremen está no 10º lugar tem 30 unidades.

Pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen volta aos gramados nesta sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Europa-Park Stadion. Já o Hoffenheim, no próximo domingo (23), recebe o Stuttgart, na PreZero Arena.