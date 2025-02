Herói do Atlético-MG contra o Tombense, Hulk iguala Neymar como brasileiro em atividade com mais gols

Hulk marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o Tombense, por 2 a 0, no último sábado, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Com os tentos, o atacante do Galo se tornou o brasileiro em atividade com mais gols no futebol mundial.

O camisa sete chegou a 439 gols por clubes em jogos oficiais e Seleção Brasileira, mesmo número de Neymar, meia-atacante do Santos, que até então liderava o posto isoladamente.

Hulk ainda integra o top-1o dos jogadores em atividade com mais gols no futebol mundial. O jogador do Atlético-MG ultrapassou Harry Kane, atacante do Bayern, e divide a oitava posição do ranking com Neymar. Edin Dzeko, Edinson Cavani, Karim Benzema, Luis Suárez, Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo completam a lista.