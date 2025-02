Gabigol marca, mas Cruzeiro cede empate ao América-MG pela semi do Mineiro

Cruzeiro e América-MG empataram em 1 a 1 o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo, no Mineirão. Gabigol, de pênalti, marcou para o Cabuloso, e Cauan Barros balançou as redes para o Coelho.

O Cruzeiro iniciou o clássico melhor e abriu o placar com Gabigol ainda no primeiro tempo. No entanto, o América-MG reagiu na segunda etapa e empatou o duelo com Cauan Barros.

As equipes voltam a se enfrentar apenas no próximo sábado. Sem jogos no meio da semana, ambos os times terão mais tempo de preparação para o jogo da volta, que definirá um dos classificados para a final do Estadual.