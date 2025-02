Fluminense vence o Nova Iguaçu e cola no G4 do Campeonato Carioca

CANO E CANOBBIO MARCAM, O FLU DERROTA O NOVA IGUAÇU E SOBE NA TABELA DO CARIOCA!

Com 14 pontos, o Fluminense está na quinta posição do Carioca, já que o Vasco leva vantagem no número de gols marcados. Oitavo colocado com 13 pontos, o Nova Iguaçu também tem chances de classificação.

Pela próxima rodada, a última da Taça Guanabara, o Fluminense enfrenta o já rebaixado Bangu às 18h30 (de Brasília) de domingo, no Maracanã. Já o Nova Iguaçu recebe o Madureira às 16h do mesmo dia, no Laranjão.

O Jogo