Em jogo com caso de racismo, Espanyol e Athletic Bilbao empatam no Espanhol

Desta maneira, com o empate, o Athletic Bilbao permaneceu na quarta colocação, com 45 pontos conquistados. Já o Espanyol subiu três posições e, agora com 24 unidades, deixou a zona de rebaixamento e chegou no 15º lugar.

Pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao volta aos gramados no próximo domingo (23) para enfrentar o Real Valladolid, às 10h (de Brasília), no Estádio de San Mames. Por sua vez, o Espanyol, no sábado (22), às 10h, visita o Alavés, no Estadio de Mendizorroza.

OS GOLS

Aos 16 minutos do segundo tempo, o Espanyol inaugurou o marcador. Unai Símon, goleiro do Bilbao, vacilou e perdeu a posse de bola para Roberto Fernández, que mandou a bola para o fundo do gol.

O Athletic Bilbao empatou aos 31 minutos. Em escanteio pelo lado direito, Nico Williams cruzou para a área e Sancet chutou, livre me marcação, de primeira. A bola desviou na defesa e encobriu o goleiro Joan García.