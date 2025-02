Craque do Corinthians contra a Lusa, Talles dá recado: "Quero jogar de titular"

Talles Magno foi o grande destaque do Corinthians no empate em 2 a 2 com a Portuguesa, no último sábado, na Arena Mercado Livre Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista, saindo de campo com um gol e uma assistência.

O jogador vem sendo importante para o Corinthians neste início de temporada. Em nove partidas, sento titular em cinco delas, Talles Magno já marcou cinco gols e deu uma assistência, porém, ainda não convenceu o técnico Ramón Díaz de que pode ser titular nos principais jogos do ano.

"Estou buscando meu espaço. Todos os atletas são bem competitivos e estão em grande momento. Quem o professor escalar, a gente estará bem servido, independente de eu jogar ou não. Quero jogar de titular. Eu quero ser um titular, vou continuar fazendo mus números, fazendo bons jogos, para que a oportunidade chegue", disse o jogador.