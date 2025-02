Corinthians demonstra interesse em renovar com João Pedro Tchoca; entenda o cenário

A Gazeta ouviu que o estafe do beque tem sido procurado por clubes e empresários, mas Tchoca está focado em ajudar o Corinthians nesta temporada. Os representantes do atleta entendem que é hora de João aproveitar esse momento de consolidação na equipe titular.

O empréstimo para o Ceará em meados de 2024 foi visto como uma oportunidade para o zagueiro ganhar minutagem e retornar pronto ao Corinthians. Foi exatamente o que aconteceu.

"Quando emprestamos ele, deixamos claro que era para ele ter uma rodagem, pegar bagagem, e foi o que aconteceu. A gente tinha a necessidade de um zagueiro pela esquerda e o João está suprindo muito bem, ele é uma realidade", disse o presidente Augusto Melo em entrevista recente ao R7.

O zagueiro deve ser titular pelo Timão na partida contra a Universidad Central-VEN nesta quarta-feira, pela ida da segunda fase da Copa Libertadores. Com time alternativo, a equipe empatou com a Portuguesa por 2 a 2 no último sábado, no Mercado Livre Arena Pacaembu.

Veja os números de Tchoca nesta temporada:

7 jogos (6 como titular)