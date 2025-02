Contra o Palmeiras, Lucas busca reafirmar seu poder de decisão em clássicos

Com gols em ambos os confrontos com os rivais até agora, Lucas agora espera manter a toada contra o Palmeiras, no Allianz Parque, contribuindo para que o time alviverde não se classifique para as quartas de final do Campeonato Paulista.

A missão de Lucas, porém, não é nada fácil. O craque são-paulino ainda não balançou as redes contra o Palmeiras desde que voltou ao futebol brasileiro e terá de acabar com essa sina se quiser atrapalhar o rival na luta pela classificação no Estadual.

A nível de comparação, desde que retornou ao futebol brasileiro, Lucas enfrentou o Corinthians cinco vezes, vencendo quatro jogos e empatando um. Em quatro dessas cinco oportunidades oportunidades o meia-atacante tricolor marcou gol.

Lucas é o artilheiro do São Paulo na atual temporada, com três gols, à frente de André Silva, Luciano e Oscar, todos com dois gols, além de Calleri, Enzo e Ryan com um gol cada.