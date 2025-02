Com treino de finalizações, Corinthians abre preparação para estreia na Libertadores

No duelo diante da Portuguesa, a comissão técnica do Corinthians optou por ir ao gramado com uma equipe alternativa, visando o confronto válido pela competição continental.

A comissão técnica planeja ter à disposição o meio-campista Breno Bidon para o jogo desta quarta. O garoto desfalcou a equipe alvinegra nos primeiros jogos da temporada, pois foi convocado para servir a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. O plano do Corinthians é encontrá-lo na Venezuela para avaliações para saber se ele reúne condições de ir a campo.

O elenco do Corinthians embarca para a capital venezuelana na tarde desta segunda-feira. O Alvinegro ainda terá mais dois dias de preparação antes do duelo contra o Universidad Central. A partida acontece às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. A volta está programada para o dia 26, na Neo Química Arena.