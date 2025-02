Com Gil titular e Pituca banco, Santos está pronto para enfrentar o Água Santa; veja escalações

O Peixe segue sem contar com o volante Hyan (lesão no joelho direito) e o lateral esquerdo Souza (lesão no tornozelo direito).

Já o Água Santa do técnico Pintado está escalado com: Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Villian, Netinho, Davi Gomes e Marco Antonio; Willen e Gabriel Silva.

A bola rola às 20h30 (de Brasília) em Santos.