Com ausência de Luan Peres, Gil espera ganhar chance como titular contra o Água Santa

O Santos está pronto para a primeira de três finais que terá em busca da classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista. Neste sábado, a equipe encerrou a preparação para o duelo contra o Água Santa, marcado para este domingo.

Sem poder contar com Luan Peres, suspenso pelo acumulo de cartões amarelos, o técnico Pedro Caixinha deve promover Gil ao time titular do Peixe. A tendência é que o jogador de 37 anos forme a dupla de zaga com Zé Ivaldo.

Um dos destaques da campanha campeã do Santos na Série B, Gil iniciou o ano em baixa com Caixinha, contratado no começo da temporada. O zagueiro não foi relacionado para as primeiras cinco partidas do Peixe no Paulista e estreou apenas na sétima rodada, contra o Botafogo-SP.