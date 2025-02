Cláudio Caçapa valoriza oportunidade do Botafogo na Recopa Sul-Americana

De olho no Racing, o Botafogo poupou o time contra o Boavista e atuou com os reservas. Com o empate, o Fogão ficou ainda mais pressionado no Carioca - aguarda o desfecho da rodada para saber o que precisa para buscar a classificação para a semifinal do Estadual.

Além de projetar a Recopa, Caçapa, após o empate com o Boavista, também abordou o retorno ao Botafogo. Ele voltou para ser auxiliar permanente e interino até a contratação de um novo técnico.

"Eu vim como interino, estou muito feliz por isso. Eu tenho muito tempo já nesta profissão, passei muitos anos como auxiliar no Lyon, foram sete temporadas e meia. Então estou acostumado com isso também, mesmo que hoje eu me sinta pronto e capacitado, mas acho que o mais importante de tudo é poder fazer o trabalho que esperam de mim. Com a chegada de um novo treinador, que ele encontre um time mais bem encorpado, melhor fisicamente, mentalmente, tecnicamente, tudo, para que nós possamos fazer um grande ano de 2025", disse o técnico interino do Glorioso.