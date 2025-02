Caixinha elogia atuação do Santos contra o Água Santa e fala sobre pressão externa: "Não me preocupa"

O técnico Pedro Caixinha elogiou a atuação do Santos na vitória por 3 a 1 contra o Água Santa na noite deste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O comandante valorizou o desempenho dos jogadores e disse não se preocupar com a pressão externa em relação ao seu trabalho no Peixe.

Diante do Água Santa, Neymar abriu o placar para o Santos logo no começo de jogo, de pênalti, e Thaciano ampliou pouco tempo depois. O Água Santa descontou com Netinho, mas Guilherme fez o terceiro e último gol santista. Com o resultado, a equipe saltou para a liderança do grupo B, com 12 pontos.

"Procuramos ter uma continuidade em relação ao bom jogo contra o Corinthians. A equipe teve um bom comportamento. Tivemos uma dinâmica no meio-campo, a entrada do Soteldo... A gente obrigou o adversário a jogar em um bloco mais baixo. Vamos ter que encontrar, ter capacidade de jogar por dentro e por fora. No segundo tempo o adversário mudou, atuou no 4-3-3, nossas conexões ficaram mais difíceis e tivemos que jogar mais por fora. Gostei muito dos nossos primeiros 30 minutos, como o time atacou de forma compacta, coesa. O time ficou equilibrado. Tivemos a infelicidade do gol deles, mas tivemos sobriedade para encarar o jogo no segundo tempo", comentou o treinador em entrevista coletiva.