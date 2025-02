Bruno Henrique elogia Flamengo na vitória sobre o Vasco: "Conseguimos neutralizá-los"

Bruno Henrique justificou mais uma vez o apelido de "Rei dos Clássicos". O atacante do Flamengo abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Ele analisou o triunfo sobre o rival.

"Muito feliz por estar marcando mais um gol em clássico. A equipe toda está de parabéns pelo desempenho, suportamos bem, conseguimos controlar a equipe do Vasco, conseguimos neutralizá-los nos pontos dos jogadores que têm mais qualidade, conseguimos fazer o gol, depois tivemos um pouco de pressão, mas voltamos novamente a retomar as nossas jogadas e conseguimos vencer o clássico mais uma vez ", declarou Bruno Henrique à FlaTV.

Bruno Henrique agora soma nove gols em cima do Vasco em 15 jogos contra o rival com a camisa do Flamengo. Neste ano, ele já havia castigado o Botafogo com dois gols na Supercopa Rei.