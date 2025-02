Brasil vence Chile e torce por tropeço da Argentina para ser campeão do Sul-Americano sub-20

A Seleção Brasileira não teve um bom desempenho no primeiro tempo e passou sufoco contra o Chile. O goleiro do time canarinho, Felipe Longo, protagonizou duas boas defesas para manter o 0 a 0 no placar, vencendo o duelo particular com o atacante Pancho Rossel.

Na etapa complementar, o time comandado por Ramon Menezes melhorou e foi mais eficiente. Aos 27 minutos, a Seleção Brasileira foi premiada com o gol. Deivid Washington recebeu de Pedrinho e bateu de dentro da área, contando com o desvio da defesa para encobrir o goleiro e abrir o placar.

A situação ficou ainda mais favorável para o Brasil aos 33 minutos, quando Iván Román acabou recebendo o segundo cartão amarelo e, consequentemente, sendo expulso, deixando o Chile com um a menos em campo na reta final de partida.

Antes do apito final, o Brasil ainda teve tempo para marcar mais dois gols, o primeiro com Pedrinho, que saiu em velocidade, invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro, e o segundo com Ricardo Mathias, completando de cabeça a cobrança de escanteio de Pedrinho e fechando os trabalhos na Venezuela.