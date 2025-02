Auxiliar do Corinthians elogia Angileri, alvo no mercado: "Acostumado a jogar em time grande"

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, elogiou o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, alvo do clube no mercado da bola. A comissão técnica evitou confirmar as tratativas com o defensor do Getafe, mas deixou claro que espera reforçar o elenco pensando no decorrer da temporada.

Emiliano destacou o bom desempenho de Angileri quando atuava na América do Sul e exaltou seu currículo, pontuando a passagem vitoriosa pelo River Plate.

"Foi eleito o melhor lateral em duas Libertadores seguidas. Acho que é um bom lateral e está acostumado em jogar em time grande também. Jogou em um dos maiores do mundo, que é o River Plate. Gostamos sim (do jogador)", disse o auxiliar em entrevista coletiva, após o empate por 2 a 2 com a Portuguesa.