Arias destaca dia especial e vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu pelo Carioca

Arias, por sinal, brilhou mais uma vez e deu as assistências para Cano e Canobbio anotarem os gols que mantiveram o Fluminense vivo na briga por uma vaga na semifinal do Carioca.

"É um processo natural. Aos poucos, a gente vai caminhando para o time que queremos ter. Com um pouco mais de treino, com um pouco mais de entrosamento, chegaram novos jogadores, o que é normal.. Estamos encontrando um pouco mais o estilo que o professor quer", declarou Arias.

"Sabemos que ainda temos muito para dar e o torcedor espera muito de nós, mas estamos trabalhando. A gente está o mais humilde possível. Acho que o ano passado foi uma grande lição para nós, para voltar com os pés no chão e continuar trabalhando", completou.

Com a vitória deste domingo, o Fluminense colou no G4: está na quinta colocação, com 14 pontos. O time tricolor volta a campo no domingo para enfrentar o rebaixado Bangu, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.