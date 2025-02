Abel avalia empate contra o São Paulo e cobra elenco mais recheado: "Faltam peças no nosso quebra-cabeça"

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o São Paulo na noite deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Logo no início do jogo, o técnico Abel Ferreira perdeu Mauricio, que sentiu um problema no ombro após um choque com o adversário.

Ao perder o atleta tão cedo, Abel admitiu, após a partida, que faltam peças no elenco. O treinador citou as saídas que teve no elenco e enfatizou que sabe do esforço que a diretoria tem feito para buscar novos jogadores para o elenco que, para ele, está mais curto do que gostaria.

"Não tenho um plano para o imprevisto. Há duas coisas que não se controla na vida: tempo e imprevisto. E foi o que aconteceu. Temos Paulinho e Felipe Anderson lesionados. Com a saída do Rony, só com López e os moleques, Thalys e Luighi, ambos ainda podem jogar pelo sub-20. Com o Estêvão, que há três dias teve um problema de saúde e ainda não estava 100%. Fui obrigado a improvisar logo no início, não estávamos a espera. Ficamos sem o jogador que tem sido nosso jogador mais criativo e marcador. O futebol é isso e por isso temos que ter um elenco maior. Por ano fazemos 38 a 80 jogos. É fundamental o elenco ter mais profundidade", disse.