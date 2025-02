Vitória do Bragantino classifica São Paulo e complica Santos no Paulistão

Caso o Noroeste vencesse o Red Bull Bragantino, o São Paulo precisaria bater o Palmeiras neste domingo no Allianz Parque para assegurar a classificação sem depender de qualquer outro resultado do Campeonato Paulista.

Agora, resta ao São Paulo apenas confirmar a classificação como líder do Grupo C. Isso acontecerá se o Tricolor bater o Palmeiras, já que o Novorizontino, segundo colocado, não terá mais chance matemática de superar a equipe comandada por Luis Zubeldía na tabela.

Apesar de já não ter mais chances de superar o São Paulo, o Noroeste ainda sonha com a classificação para a próxima fase como segundo colocado do Grupo C. Mas, para isso, terá de vencer os dois próximos jogos e torcer por duas derrotas do Novorizontino.

E o Santos?

O resultado de Red Bull Bragantino x Noroeste também impactou o Santos, só que de maneira negativa. Com a vitória, o time de Bragança Paulista entrou na zona de classificação para as quartas de final, ocupando o segundo lugar do Grupo B. Esse movimento fez o Peixe cair para o último lugar da mesma chave restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.

Ainda assim, o Santos segue com chances de avançar às quartas de final do Paulistão. O Peixe pode ir à liderança do Grupo B se vencer o Água Santa neste domingo e o Guarani foi derrotado pelo São Bernardo, passando a depender apenas de si para confirmar a classificação na última rodada.