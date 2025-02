TJD-RJ suspende 3 jogadores de Botafogo e Flamengo após briga em clássico

A confusão entre Flamengo e Botafogo começou após o apito final da partida realizada no Maracanã. Alexander Barboza e Cleiton trocaram socos ? o zagueiro do clube de General Severiano perdeu um dente na confusão.

Os ânimos chegaram a ser acalmados no gramado. Porém, os jogadores do Botafogo esperaram a saída dos atletas adversários no túnel de acesso aos vestiários e a briga continuou fora do campo.

A rivalidade entre Flamengo e Botafogo está acirrada no começo de 2025. Além do confronto no Campeonato Carioca, as equipes decidiram recentemente o título da Supercopa Rei. O Rubro-Negro levantou a taça com uma vitória por 3 a 1 na cidade de Belém, no Pará.