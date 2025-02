Técnico do Real Betis explica reserva de Vitor Roque, especulado no Palmeiras

A fase de Vitor Roque no Real Betis segue irregular e o brasileiro está em pauta no futebol espanhol. O treinador do time da Espanha, Manuel Pellegrini, foi questionado, neste sábado, a respeito da fase do atacante e explicou os motivos de ter perdido a titularidade para Bakambu.

"Há momentos melhores e piores nas atuações dos jogadores. Agora Bakambu está jogando, ele tem jogado muito. Sem um elenco completo e compacto será difícil competir. Vitor é mais um do elenco, não teve nenhum contratempo ou desconforto. Todo mundo gosta de jogar em todos os jogos", comentou Pellegrini.

Na última quinta-feira (13), Vitor Roque ficou no banco de reservas e não entrou em campo pelo Real Betis no duelo diante do Gent, fora de casa, pela Conference League. Contra o Celta de Vigo, no jogo anterior, desta vez pelo Espanhol, o brasileiro entrou apenas no segundo tempo. Além disso, antes, contra Mallorca e Athletico Bilbao, o atacante ex-Athletico-PR foi substituído no segundo tempo.