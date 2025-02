Talles Magno valoriza bom momento, mas lamenta empate "doloroso" com Portuguesa

O primeiro tempo foi de superioridade da Lusa, que abriu o placar com Jajá. O Corinthians, porém, voltou do intervalo com outra postura e buscou a virada com Matheus Bidu e Talles Magno. No entanto, os mandantes ainda tiveram tempo de empatar o duelo com Maceió.

Com o empate, o Corinthians segue na liderança do grupo A, com 26 pontos, 10 a mais em relação ao Mirassol. Na tabela geral, o Timão abriu vantagem de cinco unidades para o São Bernardo.

O jogo seguinte do Corinthians será contra a Universidad Central-VEN, na quarta-feira, pela segunda fase da Copa Libertadores. No Paulista, a equipe volta a entrar em campo diante do Guarani, em Itaquera, no domingo.