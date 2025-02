Sócios do Palmeiras elegem 85 membros para o Conselho Deliberativo do clube; confira

Neste sábado, os sócios do Palmeiras elegeram os novos representantes no Conselho Deliberativo, em eleição que aconteceu no ginásio poliesportivo do clube. No pleito, foram eleitos 85 conselheiros para período de quatro anos (2025 a 2028).

Os conselheiros eleitos tomam posse em reunião extraordinária do Conselho, que acontece em março, ainda com data a ser definida.

Os associados tinham à disposição 180 candidatos, divididos em três chapas, com 60 em cada uma: Todos Palmeiras (100), Palestra (200) e União Verde Branca, a UVB (300). Os eleitores só podiam votar em apenas um deles. Os candidatos não eleitos foram listados como suplentes, seguindo a ordem de maior votação. Em caso de empate, a matrícula mais antiga determinou a posição.