Red Bull Bragantino x Noroeste: veja as prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Red Bull Bragantino enfrentará o Noroeste em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no Nabi Abi Chedid Stadium, em Bragança Paulista, às 20h30 (de Brasília).

No Paulistão, o Bragantino ocupa a última colocação do grupo B, com oito pontos. O Noroeste é o terceiro colocado do grupo C, com sete pontos somados.