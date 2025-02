Red Bull Bragantino vence Noroeste e entra na zona de classificação do Paulista

O Red Bull Bragantino conquistou um importante resultado neste sábado. Recebendo o Noroeste, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Campeonato Paulista, os donos da casa venceram por 2 a 1, graças aos gols de Juninho Capixava e Vinicinho. Carlão descontou para o time de Bauru.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino entrou na zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, ocupando mais precisamente a segunda colocação do Grupo B e complicando a vida do Santos, que caiu para o último lugar da mesma chave.

A vitória do Bragantino, por outro lado, ajudou o São Paulo, que confirmou a sua presença nas quartas de final do Campeonato Paulista, já que o Nororeste, com a derrota, já não tem mais chances matemáticas de ultrapassar o Tricolor, líder do Grupo C.