Raphael Veiga ultrapassa ídolos e vira terceiro maior assistente do Palmeiras no século

O meio-campista Raphael Veiga atingiu mais uma importante marca com a camisa do Palmeiras na última quinta-feira. O jogador distribuiu dois passes para gol na vitória do Verdão sobre a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, pelo Campeonato Paulista, e subiu na lista dos maiores assistentes do clube no século XXI.

O camisa atingiu 51 assistências pela equipe alviverde e deixou para trás dois ídolos da instituição: Cleiton Xavier e Valdívia. Ambos somavam 49.

O atleta de 23 anos, agora, só fica atrás de Gustavo Scarpa, com 53, e Dudu, líder do ranking com 100 passes para gol. Um dos principais líderes do elenco, o meio-campista comemorou o feito.