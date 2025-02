PSG vence Tolouse e mantém ampla vantagem na liderança do Francês

O PSG venceu o Toulouse por 1 a 0 neste sábado, no Estádio Municipal de Toulouse, pela 22ª rodada do Campeonato Francês, graças ao gol de Fabián Ruiz. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique manteve a ampla vantagem na liderança da competição.

O Paris Saint-Germain entrou em campo neste sábado pressionado pela vitória do Olympique de Marseille no clássico contra o Saint-Étienne, por 5 a 1. Caso tropeçasse, o PSG veria sua vantagem de dez pontos na liderança do Campeonato Francês diminuir, mas a equipe da capital conseguiu confirmar seu favoritismo.

O jogo