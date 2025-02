Ponte Preta tropeça em casa e deixa o Palmeiras a três pontos de vaga

Na tarde deste sábado (15), a Ponte Preta interrompeu sua sequência de quatro vitórias seguidas no Paulistão e empatou sem gols com o Botafogo-SP, pela décima rodada da fase de grupos da competição. O duelo aconteceu no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Com este resultado, a Macaca fica com 19 pontos e dá a possibilidade ao Palmeiras de ultrapassá-la ainda nesta rodada. O Verdão tem 16 e, se vencer o São Paulo, pode assumir a segunda posição do grupo e chegar à zona de classificação ao mata-mata.

Do outro lado, o Botafogo-SP segue em terceiro lugar do Grupo A, com 11 pontos, a cinco de distância do Mirassol. A chave ainda tem Corinthians, com 25, como líder, e Inter de Limeira, com seis, como lanterna.